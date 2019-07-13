В Карелии ограбившие магазин подростки попали под суд

В Лоухи перед судом предстанут двое несовершеннолетних, обвиняемых в грабеже, сообщает карельское управление Следственного комитета.

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 14-летнего и 16-летнего подростков, обвиняемых в совершении грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, 19 февраля этого года обвиняемые пришли в один из магазинов поселка Чупа Лоухского района, где совершили хищение денежных средств в сумме 5100 рублей. Сотрудница магазина, обнаружившая хищение, потребовала от подростков вернуть деньги, но обвиняемые проигнорировали просьбу женщины и скрылись.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.