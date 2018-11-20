Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:52, 20 Ноября 2018
фото: Pixabay

В Карелии около 60 человек попали в больницу из-за пневмонии

Загрузка...

За прошлую неделю в республике зарегистрировано 122 случая заболевания пневмонией, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

В больницу доставлены 57 человек. Среди них один человек находится в тяжелом состоянии.

Количество заболевших по возрастным группам: 0-2 (4 случая), 3-6 (16 случаев), 7-14 (35 случаев), 15-17 (10 случаев), 18-39 (20 случаев), 40-64 (29 случаев), от 65 – 8 случаев.

Карантинные мероприятия (медицинское наблюдение, проветривание классов) по пневмонии введены в петрозаводском лицее № 1, в Петровской школе, в школах № 3, 5, 20, 33, 34, а также в школах поселков Шуя и Мелиоративный.

Карантин также объявлен в петрозаводских детских садах № 34, 64, 95 и 119.

Закрытие школ и детсадов происходит при уровне заболеваемости свыше 10 человек. На данный момент из-за заболеваемости пневмонией дошкольные и школьные учреждения не закрыты на карантин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-11-20 17:33:32
Раньше это называли чахоткой, потом туберкулезом. Нынче толерантно - пневмония
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2018, 21:30
Гудков поделился интимным: рассказал об отношениях с Киркоровым
13.11.2018, 09:00
Что это, если не коррупция?
13.11.2018, 15:13
Мужчина умер на остановке в Петрозаводске
14.11.2018, 10:10
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка
19.11.2018, 12:28
Правительство России  исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова
16.11.2018, 17:04
Почему полицейские вовремя не задержали петрозаводского "маньяка"

Аналитика

Сегодня 16:27
Обществоведение
"Уполномоченный может делать обращения"
Детский омбудсмен Карелии против оптимизации, но избегает публично излагать свою позицию.
Национальные проекты вместо ФЦП 5
19.11.2018 14:05
"Для меня это личная трагедия" 1
19.11.2018 10:09
Фонды сомнительной эффективности
16.11.2018 14:47
Дефицит сырья обострил аппетит лесного бизнеса 6
16.11.2018 14:04
Вся аналитика

Чтиво

15.11.2018 15:24
Личное мнение
День Республики: праздник без даты 8
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
Невидимая угроза, о которой нужно знать
14.11.2018 09:33
Как Наташка бражку ставила 4
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - БЕЛОГОРЬЕ
19.11.2018 17:36
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»