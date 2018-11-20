В Карелии около 60 человек попали в больницу из-за пневмонии

За прошлую неделю в республике зарегистрировано 122 случая заболевания пневмонией, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

В больницу доставлены 57 человек. Среди них один человек находится в тяжелом состоянии.

Количество заболевших по возрастным группам: 0-2 (4 случая), 3-6 (16 случаев), 7-14 (35 случаев), 15-17 (10 случаев), 18-39 (20 случаев), 40-64 (29 случаев), от 65 – 8 случаев.

Карантинные мероприятия (медицинское наблюдение, проветривание классов) по пневмонии введены в петрозаводском лицее № 1, в Петровской школе, в школах № 3, 5, 20, 33, 34, а также в школах поселков Шуя и Мелиоративный.

Карантин также объявлен в петрозаводских детских садах № 34, 64, 95 и 119.

Закрытие школ и детсадов происходит при уровне заболеваемости свыше 10 человек. На данный момент из-за заболеваемости пневмонией дошкольные и школьные учреждения не закрыты на карантин.