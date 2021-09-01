В Карелии омбудсмен Бойченко спасла арестанта от курящих сокамерников

Уполномоченная по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко добилась перевода арестанта в камеру, где нет сигаретного дыма.

Лариса Бойченко рассказала в соцсети, что добилась перевода арестанта исправительной колонии № 9 в камеру для тех, кто не курит.

«Права восстановлены! Получила слова благодарности от находящегося в ПФРСИ ИК 9, который был переведён в камеру для некурящих после вмешательства уполномоченного по правам человека в Республике Карелия», — сообщила Бойченко и прикрепила к посту фото письма с благодарностью в свой адрес.

Ранее сообщалось, что Лариса Бойченко приняла участие в заседании комиссии по помилованию и решила, что прощения никто не заслуживает.