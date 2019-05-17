11:17, 17 Мая 2019
В Карелии опрос показал, куда люди ходят потратить дополнительные средства бюджета
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Большинство участников опроса считает, что дополнительные средства казны следует направить на увеличение доступности и качества услуг в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания.
За этот вариант проголосовало 23% респондентов. Результаты опросы опубликованы на официальном сайте Минфина. Среди других направлений использования дополнительных доходов бюджета участники опроса считают приоритетными развитие транспортной и инженерной инфраструктуры (18%), предоставление финансовой помощи местным бюджетам (18%), поддержку малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, содействие самозанятости (17%).
Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".
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