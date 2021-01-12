Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ученые объяснили, чем особенно опасны электронные сигареты и вейп 2
12.01.2021 21:05
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку 10
Сегодня 12:58
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник 3
Новое
Сегодня 15:50
Раскрыто происхождение коронавируса SARS-CoV-2 1
12.01.2021 23:30
После смерти жителя Сегежи Минздрав Карелии организовал проверку местной больницы 7
Сегодня 13:12

Муниципальное предприятие в Карелии оштрафовали за контрафактные компьютерные программы

Новости. Общество
15:25, 13 Января 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС
Загрузка...

В Сортавальском районе муниципальное предприятие и его руководитель поплатились за использование поддельного программного обеспечения.

Прокуратура Сортавальского района в ходе проверочных мероприятий установила факт нарушения законодательства об авторском праве. На жестком диске компьютера одного из муниципальных предприятий имелись две версии программного обеспечения "1 С: Предприятие". При этом лицензионные соглашения и соответствующие документы к ним отсутствовали, сообщили в прокуратуре Карелии.

В соответствии с законодательством применение программ для компьютера приравнено к использованию литературных произведений. Создание с помощью нелицензионных программ коммерческих документов свидетельствует об использовании "1 С: Предприятие" в целях получения прибыли.

Прокуратура в отношении юрлица, а также непосредственно директора предприятия возбудила дела об административном правонарушении. Мировой суд Сортавалы оштрафовал организацию на 30 тыс. рублей, а ее руководителя – на 10 тыс. рублей. Контрафактные программы и жетский диск были конфискованы в пользу республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mobikk
2021-01-13 16:37:51
Думается в любой муниципальной организации таких программ большинство.... Такое поле деятельности))..
mobikk
2021-01-13 16:35:24
Судя по всему теперь республика будет использовать нелицензионные конфискованные программы? Ха-ха
zanoza
2021-01-13 16:19:55
А чем думала прокуратура изымая бухгалтерскую программу в период годовой отчётности? Всё это больше смахивает на заказное мероприятие, нежели на борьбу с контрафактом.
nae
2021-01-13 15:35:49
Как может быть программа контрафактная? Её другие разработчики сделали, украв наработки у настоящего производителя? Или незарегистрированные вьетнамцытаджикиузбекикитайцы на территории бывших промзон по ночам переписывают код? Программа не котрафактная. Просто не законно используемая без приобретения лицензии. Никакого контрафакта, т.е. подделки в программном продукте (кроме ключа активации, например) нет. Какой контрафакт? Вы о чем?
Горожанин
2021-01-13 16:29:53
nae, абсолютно так, это незаконное использование...а жесткий диск-то чем провинился?! он всего лишь носитель.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
06.01.2021, 13:07
В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО)
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся
11.01.2021, 16:25
Минздрав Карелии услышал мольбу жительницы Сегежи и пришел на помощь
11.01.2021, 12:22
Туристы заплатили за пять дней в Карелии почти миллион рублей

Аналитика

12.01.2021 16:23
Капитал
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
Депутаты предпочли обойтись без "пертурбаций" с бюджетом 3
12.01.2021 16:20
"Город у воды" начнется со школы
12.01.2021 12:10
Общественному оку закрывают веки 1
11.01.2021 16:05
Особенный 2020-й: итоги года с Элиссаном Шандаловичем
04.01.2021 10:30
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 7
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»