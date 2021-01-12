Муниципальное предприятие в Карелии оштрафовали за контрафактные компьютерные программы

В Сортавальском районе муниципальное предприятие и его руководитель поплатились за использование поддельного программного обеспечения.

Прокуратура Сортавальского района в ходе проверочных мероприятий установила факт нарушения законодательства об авторском праве. На жестком диске компьютера одного из муниципальных предприятий имелись две версии программного обеспечения "1 С: Предприятие". При этом лицензионные соглашения и соответствующие документы к ним отсутствовали, сообщили в прокуратуре Карелии.

В соответствии с законодательством применение программ для компьютера приравнено к использованию литературных произведений. Создание с помощью нелицензионных программ коммерческих документов свидетельствует об использовании "1 С: Предприятие" в целях получения прибыли.

Прокуратура в отношении юрлица, а также непосредственно директора предприятия возбудила дела об административном правонарушении. Мировой суд Сортавалы оштрафовал организацию на 30 тыс. рублей, а ее руководителя – на 10 тыс. рублей. Контрафактные программы и жетский диск были конфискованы в пользу республики.