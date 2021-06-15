Реклама на сайте
Прислать новость
У озера 2
15.06.2021 16:13
Заболевший COVID-19 после прививки известный политолог вышел в прямой эфир с главой Карелии из больницы 4
Сегодня 07:15
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации 2
Сегодня 07:00

В Карелии организована выездная прививочная кампания

Новости. Общество
09:55, 16 Июня 2021
фото: © Минздрав Карелии

Прививки от коронавируса могут сделать на дому, в дачных кооперативах. Активная вакцинация позволит сдержать новый всплеск заболеваемости.

Сегодня в Карелии, как и в других регионах России, складывается напряженная ситуация с ростом числа заболевших ковидом. Тревожные тенденции распространения вируса и пути преодоления пандемии обсудили 15 июня на прямой линии главы республики Артура Парфенчикова с жителями республики.

По информации врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия Людмилы Котович, с конца мая в Карелии наблюдается увеличение количества граждан, заразившихся коронавирусом. Растет число инфицированных среди активного населения в возрасте 18-49 лет и детей 7-14 лет. Более 400 граждан находятся на стационарном лечении. Значительно чаще стали болеть дети, посещающие дошкольные учреждения.

Предупредить тяжелое течение заболевания и дальнейшее распространение инфекции поможет активная вакцинация. На сегодня в Карелии прививку от коронавируса получили свыше 87 тысяч человек, в основном это люди пожилого возраста. Такие данные привел министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Вакцинация абсолютна безопасна, заверила доктор медицинских наук, главный внештатный терапевт Карелии Наталья Везикова: «У нас других вариантов предупредить тяжелое течение болезни и предупредить смерть пациентов, в том числе молодых, на сегодняшний день нет. Вакцина не защищает полностью от заражения, обращают внимание медицинские специалисты, но в случае инфицирования болезнь протекает преимущественно бессимптомно или в легкой форме. Только 0,1 процент от числа привитых граждан в Карелии заболели ковидом. Вирус не вызвал серьезных осложнений».

«Ведущие вирусологи мира сошлись во мнении, что вакцинация должна проходить очень быстро. Иного пути остановить пандемию нет, — сказала главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко. — Привитый человек в случае заражения перенесет болезнь проще и с минимальными для себя последствиями. Ни один пациент, обратившийся в нашу больницу, не сказал, что у него были серьезные осложнения после введения вакцины. Таких людей нет».

С мая получить вакцину стало еще проще, не выезжая в поликлинику. Маломобильных граждан прививают дома, для проживающих в дачных кооперативах организуют выезды мобильной медицинской бригады. Для этого необходимо обратиться в карельский Минздрав или республиканский оперштаб по коронавирусу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ушлый
2021-06-16 11:45:31
Эта вакцина была разработана ещё советскими учёными, при "брежневых", от гриппа, дай Бог чтобы туда не сунули что нибудь российские "учёные", а так этот укол безопасен, в общем то!?!?
кир
2021-06-16 11:21:23
Им всё плохо, - сказал кот. Ничего не надо делать.
Тимофей
2021-06-16 10:07:01
Всё по накатанной , на пеньках и в багажниках .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 11:35
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
У озера 2
15.06.2021 16:13
ПМЭФ-2021: инвесторы выбирают Карелию
15.06.2021 16:00
Уборка Петрозаводска: что дальше? 4
15.06.2021 13:59
Нацпроект «Экология»: Новая техника для тушения лесных пожаров появилась в Карелии
15.06.2021 10:30
Вся аналитика

Чтиво

12.06.2021 23:16
Личное мнение
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 4
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук стала очевидцем спасательной операции на Онежском озере, когда утонули трое подростков.
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
08.06.2021 12:00
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»