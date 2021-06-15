В Карелии организована выездная прививочная кампания

Прививки от коронавируса могут сделать на дому, в дачных кооперативах. Активная вакцинация позволит сдержать новый всплеск заболеваемости.

Сегодня в Карелии, как и в других регионах России, складывается напряженная ситуация с ростом числа заболевших ковидом. Тревожные тенденции распространения вируса и пути преодоления пандемии обсудили 15 июня на прямой линии главы республики Артура Парфенчикова с жителями республики.

По информации врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия Людмилы Котович, с конца мая в Карелии наблюдается увеличение количества граждан, заразившихся коронавирусом. Растет число инфицированных среди активного населения в возрасте 18-49 лет и детей 7-14 лет. Более 400 граждан находятся на стационарном лечении. Значительно чаще стали болеть дети, посещающие дошкольные учреждения.

Предупредить тяжелое течение заболевания и дальнейшее распространение инфекции поможет активная вакцинация. На сегодня в Карелии прививку от коронавируса получили свыше 87 тысяч человек, в основном это люди пожилого возраста. Такие данные привел министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Вакцинация абсолютна безопасна, заверила доктор медицинских наук, главный внештатный терапевт Карелии Наталья Везикова: «У нас других вариантов предупредить тяжелое течение болезни и предупредить смерть пациентов, в том числе молодых, на сегодняшний день нет. Вакцина не защищает полностью от заражения, обращают внимание медицинские специалисты, но в случае инфицирования болезнь протекает преимущественно бессимптомно или в легкой форме. Только 0,1 процент от числа привитых граждан в Карелии заболели ковидом. Вирус не вызвал серьезных осложнений».

«Ведущие вирусологи мира сошлись во мнении, что вакцинация должна проходить очень быстро. Иного пути остановить пандемию нет, — сказала главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко. — Привитый человек в случае заражения перенесет болезнь проще и с минимальными для себя последствиями. Ни один пациент, обратившийся в нашу больницу, не сказал, что у него были серьезные осложнения после введения вакцины. Таких людей нет».

С мая получить вакцину стало еще проще, не выезжая в поликлинику. Маломобильных граждан прививают дома, для проживающих в дачных кооперативах организуют выезды мобильной медицинской бригады. Для этого необходимо обратиться в карельский Минздрав или республиканский оперштаб по коронавирусу.