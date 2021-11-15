890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Поезд несколько километров протащил застрявшую легковушку (ФОТО и ВИДЕО)
25.11.2021 20:30

В Карелии оштрафовали фирму, без разрешения ловившую рыбу на Ладоге

Новости. Общество
18:20, 26 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Новости партнеров

Возле острова Воссинойсаари остановили запретный лов рыбы, сообщили на сайте Лахденпохского суда.

Лахденпохский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении юрлица.

Было установлено, что 29 сентября 2021 года представители фирмы осуществляли лов рыбы в Ладожском озере, не имея на это разрешения и к тому же в период, запретный для добычи водных ресурсов у острова Воссинойсаари. Промысловый журнал и программа проведения работ в области аквакультуры у ответственного лица также отсутствовали.

Суд приговорил компанию к административному штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)
21.11.2021, 15:12
«Домики для бомжей и крыс»: новые закрытые постройки для сбора мусора возмутили жителей Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 17:08
Капитал
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
Для получения QR-кода после выздоровления, необходимо не только обратиться к врачу, но и иметь подтверждение заболевания по результатам проведенных тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
Сегодня 12:13
Чичин в розыске 1
25.11.2021 15:49
«Давайте следить за качеством воды вместе»
25.11.2021 08:10
Дмитрий Фабрикантов: «Нужно отталкиваться от потребностей людей»
24.11.2021 10:33
Вся аналитика

Чтиво

25.11.2021 15:11
Личное мнение
«Антиваксеры» как новые «внутренние враги» 5
Зачем Росздравнадзор решил выявлять в соцсетях противников вакцинации?
Вы уволены! 8
23.11.2021 14:01
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»