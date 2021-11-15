В Карелии оштрафовали фирму, без разрешения ловившую рыбу на Ладоге

Возле острова Воссинойсаари остановили запретный лов рыбы, сообщили на сайте Лахденпохского суда.

Лахденпохский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении юрлица.

Было установлено, что 29 сентября 2021 года представители фирмы осуществляли лов рыбы в Ладожском озере, не имея на это разрешения и к тому же в период, запретный для добычи водных ресурсов у острова Воссинойсаари. Промысловый журнал и программа проведения работ в области аквакультуры у ответственного лица также отсутствовали.

Суд приговорил компанию к административному штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.