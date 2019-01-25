Руководителя районной администрации в Карелии оштрафовали за бюрократию

И.о. главы Лоухской районной администрации получил штраф за несвоевременное предоставление гражданину услуги, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в октябре в администрацию Лоухского муниципального района обратился местный житель с заявлением о предоставлении муниципальной услуги "Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала".

Ответ должны были прислать в течение 10 дней, но потеряли заявление.

Только после начала прокурорской проверки через 2 месяца указанные документы были предоставлены заявителю.

Должностному лицу назначили штраф в размере 3 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.