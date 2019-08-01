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Новости. Общество
17:40, 01 Августа 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В Карелии оштрафовали предпринимателей, не желавших официально оформлять на работу сотрудников

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Работодатели наказаны за уклонение от оформления трудовых договоров, сообщили в прокуратуре Карелии.

Органами прокуратуры Республики на систематической основе осуществляется надзор в сфере легализации неформальной занятости.

Так, прокуратура Сортавалы в начале 2019 года по результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбудила дело об административном правонарушении по факту уклонения от оформления трудового договора с работником. Постановлением Госинспекции труда Карелии предприниматель привлечена к административной ответственности.

Кроме того, прокуратура установила, что жительница Сортавалы работала в качестве уборщицы в одной из коммерческих организаций с января по март, при этом трудовой договор с ней не заключался. По указанным нарушениям прокуратурой в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением Гострудинспекции должностному лицу назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

При проведении проверки по обращению работницы кафе прокуратура Сортавалы выявила факт уклонения индивидуального предпринимателя от оформления с ней трудовых отношений. По результатам рассмотрения возбужденного прокурором дела об административном правонарушении предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

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