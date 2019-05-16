В Карелии оштрафовали приезжего бизнесмена за подозрительных куриц

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Продавец из другой области незаконно продавал кур в Сортавальском районе, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
В ходе рейда в п. Хаапалампи были обнаружены в продаже живые курицы (120 голов). Продавец из Ярославской области торговал птицей прямо из автомобиля.
Было установлено, что курица выращена на птицефабрике в Мордовии и принадлежит индивидуальному предпринимателю из Ярославской области.
Продавец не предоставил ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, маршрут следования при транзите птицы не был согласован.
Курица может являться переносчиком гриппа птиц.
Продавца оштрафовали на 3 тысячи рублей.
Птица была снята с реализации.
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