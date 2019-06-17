В Карелии оштрафовали женщину, обматерившую знакомую на все село

Нарушительница преследовала женщину по улицам поселка, громко выкрикивая оскорбления, сообщили в прокуратуре Карелии.

В апреле жительница п. Тунгозеро, находясь в дневное время возле здания почты, высказала в адрес своей знакомой оскорбления в грубой и нецензурной форме. Оскорбленная женщина попыталась уйти, но нарушительница преследовала ее по улицам поселка, громко выкрикивая оскорбления, чему стали свидетелями несколько жителей поселка.

Суд оштрафовал женщину на 1 тысячу рублей.