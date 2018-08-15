В Карелии оштрафован бизнесмен за незаконное размещение кафе на землях лесфонда

Прокуратура Лоухского района провела проверку соблюдения требований лесного законодательства индивидуальным предпринимателем при оказании услуг по общественному питанию населению в придорожном кафе.

Как показала проверка, бизнесмен без соответствующих разрешений разместил на землях лесфонда хозяйственные постройки

Кроме того, проверка обнаружила многочисленные факты нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях индивидуальный предприниматель был оштрафован на 55,5 тысяч рублей.

Постановления не вступили в законную силу.