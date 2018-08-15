17:40, 15 Августа 2018
В Карелии оштрафован бизнесмен за незаконное размещение кафе на землях лесфонда
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Прокуратура Лоухского района провела проверку соблюдения требований лесного законодательства индивидуальным предпринимателем при оказании услуг по общественному питанию населению в придорожном кафе.
Как показала проверка, бизнесмен без соответствующих разрешений разместил на землях лесфонда хозяйственные постройки
Кроме того, проверка обнаружила многочисленные факты нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях индивидуальный предприниматель был оштрафован на 55,5 тысяч рублей.
Постановления не вступили в законную силу.
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