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В Карелии оштрафован водитель, управлявший слишком длинным транспортом

Новости. Общество
16:40, 10 Марта 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В Пряжинском районе оштрафован водитель, управлявший грузовым автомобилем с превышением допустимых габаритов по длине, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе, на 403 км федеральной автодороги "С.-Петербург – Мурманск", водитель допустил управление специализированным грузовым автомобилем с превышением допустимых габаритов по длине, указанных в спецразрешении.

В соответствии со ст. 12. 21.1 ч. 6 КоАП РФ за движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов влечет наложение административного штрафа:
- на водителя транспортного средства в размере от 7 до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев;
- на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от 45 до 50 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Автоинспекторы призывают водителей ответственно относиться к требованиям ПДД РФ при управлении тяжеловесным и крупногабаритным автотранспортом.

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