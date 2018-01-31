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Новости. Происшествия
14:11, 31 Января 2018

В Карелии осудили рыбака, спалившего 7 гектаров леса

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В суде Муезерского района вынесли приговор 24-летнему рыбаку, по вине которого произошел лесной пожар, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 24-летний житель Костомукши в июне 2017 года, находясь на рыбалке в Муезерском районе, в 20 метрах от береговой полосы озера Айттаярви развел костер с нарушением действующих требований правил пожарной безопасности.

Покидая место рыбалки, в условиях сухой ветреной погоды он не убедился в том, что костер полностью потушен, в результате чего произошел лесной пожар на общей площади 7 гектаров.

В результате легкомыслия рыбака лесному фонду был причинен ущерб на сумму более 848 тысяч рублей, не считая расходов на тушение пожара.

Суд с учетом ряда смягчающих обстоятельств назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 6 месяцев, а также удовлетворил гражданский иск Муезерского центрального лесничества о взыскании с осужденного причиненного ущерба в полном объеме.

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