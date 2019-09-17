В Карелии осудили сотрудника ГИБДД, покрывавшего водителей перегруженных фур

Кондопожский суд вынес приговор сотруднику ГИБДД, получившему взятку за то, что он закрывал глаза на перегруженные фуры.

Как установили сотрудники Следкома, полицейский получил в качестве взятки 50 тысяч рублей от жителя Кондопоги, который попросил не штрафовать знакомых с ним водителей за перегруз транспортных средств.

В результате госавтоинспектор был приговорен к трем годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафу в размере 10-кратной суммы взятки – 500 тысяч рублей.

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