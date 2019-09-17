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Новости. Общество
16:30, 17 Сентября 2019
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

В Карелии осудили сотрудника ГИБДД, покрывавшего водителей перегруженных фур

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Кондопожский суд вынес приговор сотруднику ГИБДД, получившему взятку за то, что он закрывал глаза на перегруженные фуры.

Как установили сотрудники Следкома, полицейский получил в качестве взятки 50 тысяч рублей от жителя Кондопоги, который попросил не штрафовать знакомых с ним водителей за перегруз транспортных средств.

В результате госавтоинспектор был приговорен к трем годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафу в размере 10-кратной суммы взятки – 500 тысяч рублей.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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кир
2019-09-17 17:21:28
Мента условно, а он - клятвопреступник. Работягам выдали оранжевую форму, а они тоже условно работают, а в основном в бытовке сидят на уличных работах и баланду травят. Что за страна такая? Все - условники? Даже уголовники - и те условники.
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