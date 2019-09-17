16:30, 17 Сентября 2019
В Карелии осудили сотрудника ГИБДД, покрывавшего водителей перегруженных фур
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Кондопожский суд вынес приговор сотруднику ГИБДД, получившему взятку за то, что он закрывал глаза на перегруженные фуры.
Как установили сотрудники Следкома, полицейский получил в качестве взятки 50 тысяч рублей от жителя Кондопоги, который попросил не штрафовать знакомых с ним водителей за перегруз транспортных средств.
В результате госавтоинспектор был приговорен к трем годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафу в размере 10-кратной суммы взятки – 500 тысяч рублей.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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