В Карелии осудили жителя Санкт-Петербурга с поддельными документами

Мужчина пользовался купленными на интернете правами, сообщили в Кемском суде.

Как установил суд, в августе 2022 года житель Санкт-Петербурга на популярном сайте купил водительское удостоверение категории «В, В1, С, С1, М», которое хранил дома.

Подделка вскрылась в декабре 2022 года, когда мужчина за рулем автомобиля был остановлен сотрудниками ДПС в Кемском районе Карелии.

Кемский городской суд 19 января 2023 года признал мужчину виновным в приобретении, хранении и использовании поддельного документа, приговорив его к 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.