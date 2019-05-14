В Карелии осужден педофил, давший явку с повинной

Сегежский городской суд приговорил к 12 годам колонии местного жителя за секс с несовершеннолетним, сообщается на сайте суда.

Уточняется, что приговор был вынесен еще в декабре 2018 года, но сейчас решение суда вступило в законную силу. Местный житель обвинялся по статье "Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состоянии в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Мужчина был приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

При этом суд учел, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, что явилось отягчающим обстоятельством, а также – явку с повинной и способствование раскрытию инкриминируемого деяния.