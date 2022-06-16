В Карелии осуждена глава поселения, игнорировавшая жалобы населения

Прокуратура привлекла к ответственности главу поселения в Беломорском районе за нарушения при рассмотрении жалоб граждан.

Прокуратура Беломорского района в феврале 2022 года проверила исполнение администрацией Сосновца законодательства в сфере соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан и выявила многочисленные нарушения, касающиеся нерассмотрения поступивших в орган местного самоуправления жалоб.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений, но администрация проигнорировала предупреждение. В результате было возбуждено административное дело.

Мировой суд привлек главу администрации к ответственности и назначил ей штраф. Постановление суда не вступило в законную силу.