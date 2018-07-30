В Карелии освятили новую часовню

Ее построил врач-хирург из Петрозаводска.

Торжественное освящение часовни Святого равноапостольного князя Владимира состоялось 28 июля в Пряжинском районе на берегу озера Угольное.

Построил часовню врач-хирург Отделенческой клинической больницы Петрозаводска Владимир Лазарев. Строительство проводилось на протяжении семи лет.

Часовню освятил настоятель храма Покрова Богородицы поселка Пряжа иерей Константин Кукушкин.

"Глубоко символично, что это - первая на территории Карелии часовня в честь князя Владимира. То, что Владимир Николаевич сделал своими руками за семь лет, - это самый настоящий подвиг. Человек жертвовал свои деньги и время и сделал к 1030-летию Крещения Руси такой подарок республике", - сказал отец Константин.

На освящение часовни приехали коллеги Владимира Лазарева из Отделенческой клинической больницы Петрозаводска, семья врача, прихожане храма в Пряже.