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Новости. Общество
16:31, 30 Июля 2018

В Карелии освятили новую часовню

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Ее построил врач-хирург из Петрозаводска.

Торжественное освящение часовни Святого равноапостольного князя Владимира состоялось 28 июля в Пряжинском районе на берегу озера Угольное.

Построил часовню врач-хирург Отделенческой клинической больницы Петрозаводска Владимир Лазарев. Строительство проводилось на протяжении семи лет.

Часовню освятил настоятель храма Покрова Богородицы поселка Пряжа иерей Константин Кукушкин.

"Глубоко символично, что это - первая на территории Карелии часовня в честь князя Владимира. То, что Владимир Николаевич сделал своими руками за семь лет, - это самый настоящий подвиг. Человек жертвовал свои деньги и время и сделал к 1030-летию Крещения Руси такой подарок республике", - сказал отец Константин.

На освящение часовни приехали коллеги Владимира Лазарева из Отделенческой клинической больницы Петрозаводска, семья врача, прихожане храма в Пряже.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-07-30 17:12:42
Ох и ловкач. Под благовидным предлогом отжал себе кусочек земли на берегу озера и построил дачу в виде часовни. Налог то за землю и недвижимость платить собирается?
Гость
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