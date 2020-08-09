В Карелии от COVID-19 умер 62-летний житель района

Скончался пожилой житель поселка Чупа Лоухского района, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

От коронавирусной инфекции умер 62-летний мужчина, житель поселка Чупа Лоухского района. Пациент находился в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске, течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

Это 21-й летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

Подтверждены восемь новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 4, в Лахденпохье – 1, в Беломорском районе – 1 (поселок Сосновец), в Сегежском районе – 2 (работники подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский").

Всего инфицированных – 2584.

Выздоровели еще 14 человек: в Петрозаводске – 10, в Пряжинском районе – 2, в Суоярвском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Всего выздоровели 1788 человек.

На самокарантине находятся 883 человек (+4 за сутки).

В обсерваторе пребывают два человека.

Проведено 124027 исследований (+470 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 420,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 604,8 случая, по Северо-Западу – 596,9.