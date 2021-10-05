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В Карелии от коронавируса привиты более половины подлежащих вакцинации граждан

Новости. Общество
11:37, 05 Октября 2021
фото: © Владимир Гердо / ТАСС

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В республике первым компонентом вакцины привились более 54% жителей, подлежащих вакцинации.

В Карелии на 5 октября первым компонентом противоковидной вакцины привились 209755 человек, что составляет 54,1% от числа лиц, подлежащих вакцинации из расчета иммунизации 80% взрослого населения республики. При этом 193 535 жителей республики, или 49,9% из числа лиц, подлежащих вакцинации, привились полностью. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Вакцина, по его словам, есть во всех медицинских организациях — более 121 тысячи доз. В ближайшие дни в республику поступит еще более 28 тысяч доз.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрирован 261 новый случай заболевания коронавирусом — это рекордное количество за последние несколько месяцев.

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