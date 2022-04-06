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В Карелии от осложнений после коронавируса умер благочинный Важеозерского монастыря

Новости. Общество
15:09, 11 Апреля 2022
фото: © vazhe.ru

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Иеромонах Симеон несколько месяцев находился на лечении в госпитале Петрозаводска.

В Карелии от осложнений после коронавирусной инфекции умер благочинный Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Как сообщил сайт Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, иеромонах Симеон (Бородскин) находился на лечении в госпитале Петрозаводска с ноября прошлого года. Чин отпевания усопшего состоится в Храме Всех Святых Важеозерской обители 12 апреля.

Иеромонах Симеон (Бородкин) родился 2 февраля 1961 года в селе Ковдозеро Кандалакшского района Мурманской области. В 1979 году окончил школу и поступил в СГПТУ №1 г. Мончегорска по специальности токарь. В 1981 году поступил в Мурманское музыкальное училище, после окончания которого работал во Дворце культуры Мончегорска.

Крещен 15 ноября 2004 года в Важеозерском Спасо-Преображенском мужском монастыре. С 2004 года пребывал в обители в качестве послушника. 3 апреля 2007 года пострижен в иночество игуменом монастыря архимандритом Иларионом (Кильгановым), а 25 марта 2010 года пострижен в монашество с наречением имени преподобного Симеона Нового Богослова.

21 апреля 2013 года архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом рукоположен во иеродиакона, а 28 апреля 2013 года — в иеромонаха. С 23 сентября 2014 года нес послушание благочинного Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря.

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