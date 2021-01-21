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В Карелии от пневмонии умерла 89-летняя бабушка

Новости. Общество
09:40, 22 Января 2021
фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин
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Всего в республике за время эпидемии скончались 110 больных пневмонией, сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки 22 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией и одна 89-летняя женщина скончалась, тест на COVID-19 у нее был отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4302 пациента, 110 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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Комментарии

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Сеня
2021-01-22 09:55:55
Хм .Царствие ей небесное . Но зачем об этом писать , не плохо пожила , дай бог каждому так .
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