В Карелии от пневмонии умерла 89-летняя бабушка

Всего в республике за время эпидемии скончались 110 больных пневмонией, сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки 22 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией и одна 89-летняя женщина скончалась, тест на COVID-19 у нее был отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4302 пациента, 110 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.