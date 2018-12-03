В Карелии от угарного газа погибли два человека

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В Кондопожском районе проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и женщины, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 28 ноября в хозяйственной постройке, расположенной недалеко от деревни Большое Вороново Кондопожского района, обнаружены тела 56-летнего мужчины и 51-летней женщины.
Предварительная причина смерти – отравление угарным газом от бензинового генератора, обеспечивавшего строение электричеством.
В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
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