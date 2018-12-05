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Новости. Криминал
09:10, 05 Декабря 2018
фото: pxhere.com

В Карелии отчим избил 12-летнего пасынка на глазах у матери-воспитателя

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В Петрозаводске будут судить мужчину, который "воспитывал" пасынка до гематом, кровоподтеков и сотрясения мозга.

Как пишет "МК в Карелии", ребенок стучал молотком по стенам квартиры. Когда с работы вернулись уставшая мама и ее друг, мальчика попросили перестать шуметь. Но на материнское замечание он не отреагировал. Тогда сожитель женщины взял шалуна за шею и дважды приложил головой о дверь. А когда мальчик упал, схватил злосчастный молоток и ударил его по ноге.

Мама, которая работает воспитателем в детском саду, в это время стояла рядом и наблюдала.

"Видимо, припадок ярости утих, и мужчина осознал, что сотворил. Он поднял ребенка на руки, отнес в постель, смазал ему ногу обезболивающей мазью. Но молоток, тем не менее, выбросил. Примечательно, что за два года совместной жизни он ни разу до этого не проявлял агрессии. И вообще – характеризуется положительно", - пишет издание.

Мать мальчика позвонила не в больницу, а родственникам, рассказала, что сыну плохо. Ее брат и мама примчали на помощь. Выяснив, что именно произошло, дядя вызывал племяннику врачей и тут же – полицию.

Было заведено уголовное дело, мальчик провел в медучреждении десять дней. Мама и ее друг разъехались.

По статье о причинении легкого вреда здоровью мужчине грозит максимум 40 тысяч рублей штрафа.

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