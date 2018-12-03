В Карелии мужчина оплатил долги дочери

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Исполнительное производство завели на девушку, не оплатившую штрафы и ремонт авто, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.
Девушка накопила долг за неуплату 8 штрафов в ГИБДД. Затем должница стала виновницей ДТП, в результате которого второй автомобиль получил механические повреждения. Экспертиза показала, что на восстановление поврежденного автомобиля потребуется 114 тысяч рублей.
Стоимость экспертизы – 21 тысяча рублей. Эта сумма тоже вошла в долговые обязательства. Таким образом, долг составил 140 тысяч рублей.
Выяснилось что гражданка является собственником автомобиля Lifan. Судебный пристав наложил арест на ТС.
Стало известно, что машиной фактически управляет и пользуется отец должницы. И автомобиль находится на ремонте.
В итоге отец девушки погасил долг. И дело было закрыто.
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