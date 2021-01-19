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В Карелии отклонили все заявки на участие в концессионном соглашении о строительстве мусороперерабатывающего комплекса

Новости. Экономика
13:08, 20 Января 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Республиканские власти заключат соглашение с дочерней фирмой чешской компании, которая инициировала проект.

В канун Старого Нового года в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии рассмотрели заявки инвесторов на участие в концессионном соглашении о создании и эксплуатации в Карелии объектов, где осуществляется сбор, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов. Напомним, с предложением заключить такое соглашение к главе республики Артуру Парфенчикову в конце прошлого года обратился генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "МЦЕ Инвест Рус" Владимир Кванин, и по действующему законодательству республиканским властям пришлось объявить о приеме заявок от желающих вложить средства в строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом.

В случае появления таких желающих Минприроды Карелии было бы вынуждено определять концессионера с помощью конкурса, однако он республиканским чиновникам, судя по всему, не понадобится. И дело не в том, что проект концессионного соглашения стоимостью около 1,5 миллиарда рублей никого, кроме ООО "МЦЕ Инвест Рус", не заинтересовал. А в том, что ни одна из поступивших в министерство заявок от потенциальных инвесторов комиссию под председательством первого заместителя главы карельского Минприроды Алексея Павлова не устроила.

Читайте подробнее в статье "Чешского инвестора оставили без конкурентов".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-01-20 13:56:42
Как скажут, так и будет. Мы здесь власть, а не всякие там навальнята.
zanoza
2021-01-20 13:21:46
Слишком сильная заинтересованность есть у конкретных лиц в чешском инвесторе, поэтому всех остальных просто не допускают до конкурса. Меня это ни сколько не удивляет, ведь на кону 1,5 млрд. рублей, слишком лакомый кусок. В результате мы получим пародию на перерабатывающий завод за 1,5 млрд. рублей или долгострой с исчезновением средств.
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