В Карелии отклонили все заявки на участие в концессионном соглашении о строительстве мусороперерабатывающего комплекса

Республиканские власти заключат соглашение с дочерней фирмой чешской компании, которая инициировала проект.

В канун Старого Нового года в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии рассмотрели заявки инвесторов на участие в концессионном соглашении о создании и эксплуатации в Карелии объектов, где осуществляется сбор, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов. Напомним, с предложением заключить такое соглашение к главе республики Артуру Парфенчикову в конце прошлого года обратился генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "МЦЕ Инвест Рус" Владимир Кванин, и по действующему законодательству республиканским властям пришлось объявить о приеме заявок от желающих вложить средства в строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом.

В случае появления таких желающих Минприроды Карелии было бы вынуждено определять концессионера с помощью конкурса, однако он республиканским чиновникам, судя по всему, не понадобится. И дело не в том, что проект концессионного соглашения стоимостью около 1,5 миллиарда рублей никого, кроме ООО "МЦЕ Инвест Рус", не заинтересовал. А в том, что ни одна из поступивших в министерство заявок от потенциальных инвесторов комиссию под председательством первого заместителя главы карельского Минприроды Алексея Павлова не устроила.

Читайте подробнее в статье "Чешского инвестора оставили без конкурентов".