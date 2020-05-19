890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число выявленных случаев коронавируса в Карелии выросло до 241
Сегодня 09:19
Архиерей под наблюдением 4
Сегодня 15:28
В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции
Сегодня 13:32

В Карелии откроются два новых детских сада при школах

Новости. Общество
17:12, 19 Мая 2020
фото: Правительство Карелии
Загрузка...

Дошкольные учреждения появятся к 1 сентября в двух поселках Прионежского района.

Здания в Шуе и Заозерье, возведенные в рамках нацпроекта "Демография", уже выкуплены у застройщика. Кроме того, ведется подготовка к строительству современного детского сада в поселке Чална Пряжинского района.

Сегодня ход работ оценила заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник. Вместе с министром образования Романом Голубевым и руководством района она побывала в новых дошкольных учреждениях.

В Шуе, где построен детсад на 80 детей, приступают к монтажу уличного игрового оборудования. Здесь уже ведется благоустройство территории, приобретена часть мебели, установлена сантехника, заказана необходимая техника в пищеблок. Планируется, что поставка оборудования будет завершена к середине июля. Затем учреждение пройдет лицензирование и будет готово к открытию. Благодаря новому зданию, в котором разместятся 4 ясельные группы, в поселке будет решен вопрос с устройством в детский сад ребят в возрасте от 1 года до 3 лет.

Аналогичные работы завершаются в детском саду в Заозерье. В учреждение частично завезено оборудование, проведены подготовительные работы для установки игровых комплексов и теневых навесов. Детский сад полностью обеспечен необходимыми кадрами.

"Новое учреждение помогает решить сразу два серьезных вопроса, - отметила Лариса Подсадник. – Мы переводим детей из здания, непригодного для дальнейшего использования, и в то же время мы увеличиваем количество мест и полностью закрываем вопрос с очередью на устройство детей в детский сад для этого поселка".

Во время визита вице-премьер осмотрела группы, медицинский кабинет и помещение, где разместится спортивный зал. Отдельное внимание – развивающему оборудованию.

"Сегодня ребята очень любознательные, они хотят получить ответы на известные детские вопросы – Что? Где? Как? Почему? Интерактивное оборудование, которое мы приобретаем для наших учреждений, поможет им расти любознательными, общительными и, самое главное, счастливыми", - подчеркнула Лариса Подсадник.  

Оба дошкольных учреждения должны быть открыты в Прионежье к 1 сентября. "Это важные социальные проекты. Сегодня очередь в дошкольные учреждения есть не во всех районах, но благодаря нацпроекту мы этот вопрос решаем, - сказала Подсадник.

Кроме того, сейчас ведется подготовка к строительству современного детского сада в поселке Чална Пряжинского района. По результатам аукциона работы проведет компания "Карелстроймеханизация". Новое учреждение будет рассчитано на 300 мест, в том числе 80 - для ребят в возрасте от 1,5 до 3 лет. Сдача объекта намечена на конец этого года.

Напомним, в прошлом году в детских садах республики было создано 830 мест: администрация Петрозаводска приобрела три здания детских садов на 150, 300 и 300 мест в микрорайоне Древлянка. Два из них работают с осени 2019 года. Открытие третьего намечено на сентябрь этого года.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
12.05.2020, 18:57
Глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности останутся под запретом
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 15:28
Обществоведение
Архиерей под наблюдением 4
Первый епископ Костомукшской епархии отстранен от управления и предстанет перед Высшим общецерковным судом.
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 3
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 7
15.05.2020 16:42
Пудож останется без тепла и горячей воды? 5
15.05.2020 13:05
Дорога жизни: купить джип или отрастить крылья? 4
14.05.2020 16:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:20
Личное мнение
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
Известный карельский ресторатор Роман Ли высказал свое мнение о перспективах предприятий общепита, закрытых более полутора месяцев назад из-за угрозы распространения коронавируса.
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
14.05.2020 14:46
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»