В Карелии откроются два новых детских сада при школах

Дошкольные учреждения появятся к 1 сентября в двух поселках Прионежского района.

Здания в Шуе и Заозерье, возведенные в рамках нацпроекта "Демография", уже выкуплены у застройщика. Кроме того, ведется подготовка к строительству современного детского сада в поселке Чална Пряжинского района.

Сегодня ход работ оценила заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник. Вместе с министром образования Романом Голубевым и руководством района она побывала в новых дошкольных учреждениях.

В Шуе, где построен детсад на 80 детей, приступают к монтажу уличного игрового оборудования. Здесь уже ведется благоустройство территории, приобретена часть мебели, установлена сантехника, заказана необходимая техника в пищеблок. Планируется, что поставка оборудования будет завершена к середине июля. Затем учреждение пройдет лицензирование и будет готово к открытию. Благодаря новому зданию, в котором разместятся 4 ясельные группы, в поселке будет решен вопрос с устройством в детский сад ребят в возрасте от 1 года до 3 лет.

Аналогичные работы завершаются в детском саду в Заозерье. В учреждение частично завезено оборудование, проведены подготовительные работы для установки игровых комплексов и теневых навесов. Детский сад полностью обеспечен необходимыми кадрами.

"Новое учреждение помогает решить сразу два серьезных вопроса, - отметила Лариса Подсадник. – Мы переводим детей из здания, непригодного для дальнейшего использования, и в то же время мы увеличиваем количество мест и полностью закрываем вопрос с очередью на устройство детей в детский сад для этого поселка".

Во время визита вице-премьер осмотрела группы, медицинский кабинет и помещение, где разместится спортивный зал. Отдельное внимание – развивающему оборудованию.

"Сегодня ребята очень любознательные, они хотят получить ответы на известные детские вопросы – Что? Где? Как? Почему? Интерактивное оборудование, которое мы приобретаем для наших учреждений, поможет им расти любознательными, общительными и, самое главное, счастливыми", - подчеркнула Лариса Подсадник.

Оба дошкольных учреждения должны быть открыты в Прионежье к 1 сентября. "Это важные социальные проекты. Сегодня очередь в дошкольные учреждения есть не во всех районах, но благодаря нацпроекту мы этот вопрос решаем, - сказала Подсадник.

Кроме того, сейчас ведется подготовка к строительству современного детского сада в поселке Чална Пряжинского района. По результатам аукциона работы проведет компания "Карелстроймеханизация". Новое учреждение будет рассчитано на 300 мест, в том числе 80 - для ребят в возрасте от 1,5 до 3 лет. Сдача объекта намечена на конец этого года.

Напомним, в прошлом году в детских садах республики было создано 830 мест: администрация Петрозаводска приобрела три здания детских садов на 150, 300 и 300 мест в микрорайоне Древлянка. Два из них работают с осени 2019 года. Открытие третьего намечено на сентябрь этого года.