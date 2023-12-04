В Карелии открылась горячая линия по вопросам жестокого обращения с животными

В мэрии Петрозаводска рассказали о новых возможностях для помощи домашним животным.

В администрации Петрозаводска рассказали о новых инструментах для помощи домашним животным, которые запустил благотворительный фонд «Рекс».

Так, в Карелии появилась горячая линия по вопросам жестокого обращения с домашними питомцами. Жители республики могут получить консультацию и советы у специалистов по телефону: 8-814-255-99-11. Горячая линия работает с 9.00 до 17.00.

Кроме того, в мэрии напомнили о создании платформы по поиску домашних животных: рекс-поиск.рф. На ней можно опубликовать запись в случае потери или находки домашнего животного. Кроме того, фонд «Рекс» принимает заявки на проведение уроков добра в образовательных учреждениях Петрозаводска, где волонтеры рассказывают о своей работе.

Инструменты были созданы с использованием президентских грантов в рамках проекта «Помогаем людям помогать животным: системный подход к профилактике жестокого обращения с животными».