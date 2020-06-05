В Карелии отложено строительство второй очереди ДОК "Калевала"

Начало строительства второй очереди базового предприятия по деревянному домостроению из-за пандемии коронавируса решено перенести до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, возглавляющий также профильную рабочую группу Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии, пишет ТАСС.

"Начало реализации инвестпроекта было запланировано на первую половину 2020 года, но, по объективным причинам, его пришлось отложить до нормализации эпидемиологической обстановки. Уверен, что дополнительный объем производства будет с успехом реализован на рынках присутствия российского предприятия. Уже есть предварительные договоренности с покупателями", – сказал он.

Решение о строительстве второй очереди производства плит OSB уже приняли в руководстве предприятия. Это позволит увеличить выпуск продукции с 300 до 550 тысяч куб м ориентировано-стружечных плит в год.



"Инвестиционная фаза составит всего 16 месяцев – такой короткий срок обусловлен большим заделом, созданным при строительстве первой очереди", – отметил глава Минпромторга.

В 2019 году во время визита на ДОК "Калевала" полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана сообщалось, что ориентировочная сумма, необходимая для запуска второй очереди предприятия, составляет 3,2 млрд рублей. Комбинат уже вложил в оборудование для второй очереди собственные средства, также инвестиционную поддержку ему оказывал АО "Чешский экспортный банк".