890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии: "Мы постоянно ловим инфекцию в БСМП" 2
05.06.2020 15:11
Петрозаводчанин в ночи разукомплектовал чужое авто
05.06.2020 17:20
Глава Карелии назвал детсады "вирусообменниками" в период пандемии COVID-19 4
05.06.2020 16:19
Парфенчиков сообщил о вреде долгой самоизоляции во время пандемии 1
05.06.2020 15:00
Не стало звезды кино Михаила Кокшенова 1
05.06.2020 13:45
Прокуратура вынудила лесопользователя в Карелии погасить крупный долг 1
05.06.2020 18:00

В Карелии отложено строительство второй очереди ДОК "Калевала"

Новости. Общество
11:46, 06 Июня 2020
фото: © ДОК "Калевала"
Загрузка...

Начало строительства второй очереди базового предприятия по деревянному домостроению из-за пандемии коронавируса решено перенести до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, возглавляющий также профильную рабочую группу Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии, пишет ТАСС.

"Начало реализации инвестпроекта было запланировано на первую половину 2020 года, но, по объективным причинам, его пришлось отложить до нормализации эпидемиологической обстановки. Уверен, что дополнительный объем производства будет с успехом реализован на рынках присутствия российского предприятия. Уже есть предварительные договоренности с покупателями", – сказал он.

Решение о строительстве второй очереди производства плит OSB уже приняли в руководстве предприятия. Это позволит увеличить выпуск продукции с 300 до 550 тысяч куб м ориентировано-стружечных плит в год.

"Инвестиционная фаза составит всего 16 месяцев – такой короткий срок обусловлен большим заделом, созданным при строительстве первой очереди", – отметил глава Минпромторга.

В 2019 году во время визита на ДОК "Калевала" полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана сообщалось, что ориентировочная сумма, необходимая для запуска второй очереди предприятия, составляет 3,2 млрд рублей. Комбинат уже вложил в оборудование для второй очереди собственные средства, также инвестиционную поддержку ему оказывал АО "Чешский экспортный банк".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-06 13:20:25
Нафиг не уперлись эти прессованные щепки . Для лохов. Успешные люди предпочитают массив.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус
30.05.2020, 11:13
Глава Карелии анонсировал новый этап ослабления режима самоизоляции

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 6
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 9
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  9
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 25
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2020 15:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Юбилей у "разбитого корыта" 8
05.06.2020 15:09
Американская академия офтальмологии рекомендовала отказаться от использования контактных линз в период пандемии Covid-19
05.06.2020 11:00
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»