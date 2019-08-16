В Карелии отменили результаты публичных слушаний по требованию прокуратуры

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Публичные слушания проводились по вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки поселения, сообщили в прокуратуре Карелии.
В Ребольском сельском поселении 18 июля проведены публичные слушания по вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки поселения.
Были выявлены нарушения процедуры проведения публичных слушаний, в том числе в части несвоевременного размещения проекта внесений изменений на официальном сайте.
Результаты публичных слушаний были признаны недействительными, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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