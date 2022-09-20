В Карелии отменяются «летние» пригородные электрички

Летние" пары пригородных электропоездов последний раз проследуют сегодня, 25 сентября.
Как сообщается на сайте «Петрозаводск транспортный», «летние» пригородные электрички отменяются.
В последний раз проследуют сегодня, 25 сентября:
— №№ 6375/6376 «Петрозаводск — Свирь — Петрозаводск», отправлением по ср, сб и вс из Петрозаводска в 07.49, из Свири в 15.25;
— №№ 6378/6377 «Петрозаводск — Медвежья Гора — Петрозаводск», отправлением по ср, сб и вс из Петрозаводска в 08.00, из Медгоры в 14.25.
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