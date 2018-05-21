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Новости. Общество
11:26, 21 Мая 2018

В Карелии отметили 96 лет со дня создания пионерской организации

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В Медвежьегорске в день создания пионерии приняли в ряды юных ленинцев пять человек.

За полгода в пионерскую организацию вступили 15 человек. Как пояснила первый секретарь ЛКСМ РФ в Карелии Мария Лоторева, характерной чертой нынешней пионерии является идейное, организационное и символическое сходство с советской, что дает возможность заявить о том, что "она является идейным приемником и продолжателем пионерского движения нашей Родины".

Участникам встречи рассказали о пионерах-героях Великой Отечественной войны Лене Голикове, Вале Котик и других.  

Кроме того, в программе мероприятия были предусмотрены разные конкурсы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-05-21 11:59:57
Чисто для интереса. У меня комсомольский стаж весьма поболее, чем у первой секретарши Лоторевой. И комсомольские взносы полностью уплочены, о чем есть соответствующие отметки в комсомольском билете. Имею ли я конституционное право принимать сопляков в пионеры без ведения этих политических функционеров ?
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