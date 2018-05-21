В Карелии отметили 96 лет со дня создания пионерской организации

В Медвежьегорске в день создания пионерии приняли в ряды юных ленинцев пять человек.

За полгода в пионерскую организацию вступили 15 человек. Как пояснила первый секретарь ЛКСМ РФ в Карелии Мария Лоторева, характерной чертой нынешней пионерии является идейное, организационное и символическое сходство с советской, что дает возможность заявить о том, что "она является идейным приемником и продолжателем пионерского движения нашей Родины".

Участникам встречи рассказали о пионерах-героях Великой Отечественной войны Лене Голикове, Вале Котик и других.

Кроме того, в программе мероприятия были предусмотрены разные конкурсы.