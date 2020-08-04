890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Пряжинского района ушла с поста 11
Сегодня 12:25
У заболевших ОРВИ жителей Карелии выявили коронавирус
Сегодня 15:42
На железнодорожном вокзале Петрозаводска начался демонтаж пешеходного моста
Сегодня 10:45
Опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО) 1
Сегодня 10:55
Кроссовер влетел в "Волгу" на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 11:05
Ливни накроют Карелию уже завтра 1
Сегодня 14:49

В Карелии отметят День физкультурника

Новости. Спорт
17:20, 04 Августа 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Праздничные мероприятия состоятся в Ледовом дворце спорта Кондопоги состоятся, сообщили в Минспорта Карелии.

Программа мероприятий:

11.00. Тренировка Body Sculpt.

11.00. Кардио-тренировка на велотренажерах.

12.00. Тренировка по фитнес-аэробике.

Записаться на тренировки можно здесь. Занятия проведут опытные тренеры.

11.00. Любительский турнир по стритболу (3х3). Запись здесь.

Каждый участник получит диплом Олимпийского комитета России и сувениры. Мероприятия будут проведены с соблюдением санитарных мер безопасности, требований Роспотребнадзора России и распоряжения главы Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-08-04 18:38:18
и йехх!!!! Надо новокиров выгнать на кардио-тренировку..маются здеся зачморенные ,троллят не снимая кирзы с головы ..а платят всего тридцать сребренников.
Изя
2020-08-04 17:38:13
Все правильно , короновирус же ))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
28.07.2020, 11:15
В столице Карелии крысы отъелись до размеров собак (ФОТО, ВИДЕО)
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 13:56
Обществоведение
Приговор никому не понравился 3
Все три стороны судебного процесса по делу поисковика Юрия Дмитриева обжаловали вынесенный ему Петрозаводским городским судом приговор по делу о педофилии.
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
30.07.2020 10:25
От конюшни до ГЛОНАССа
29.07.2020 11:15
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 2
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»