В Карелии отметят День физкультурника

Праздничные мероприятия состоятся в Ледовом дворце спорта Кондопоги состоятся, сообщили в Минспорта Карелии.
Программа мероприятий:
11.00. Тренировка Body Sculpt.
11.00. Кардио-тренировка на велотренажерах.
12.00. Тренировка по фитнес-аэробике.
Записаться на тренировки можно здесь. Занятия проведут опытные тренеры.
11.00. Любительский турнир по стритболу (3х3). Запись здесь.
Каждый участник получит диплом Олимпийского комитета России и сувениры. Мероприятия будут проведены с соблюдением санитарных мер безопасности, требований Роспотребнадзора России и распоряжения главы Карелии.
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