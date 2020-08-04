В Карелии отметят День физкультурника

Праздничные мероприятия состоятся в Ледовом дворце спорта Кондопоги состоятся, сообщили в Минспорта Карелии.

Программа мероприятий:

11.00. Тренировка Body Sculpt.

11.00. Кардио-тренировка на велотренажерах.

12.00. Тренировка по фитнес-аэробике.

Записаться на тренировки можно здесь. Занятия проведут опытные тренеры.

11.00. Любительский турнир по стритболу (3х3). Запись здесь.

Каждый участник получит диплом Олимпийского комитета России и сувениры. Мероприятия будут проведены с соблюдением санитарных мер безопасности, требований Роспотребнадзора России и распоряжения главы Карелии.