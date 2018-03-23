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Новости. Криминал
13:50, 23 Марта 2018

В Карелии отправили в колонию экс-начальника лесничества, согласившегося за взятку забыть о незаконной рубке

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Бывший начальник лесничества Медвежьегорского района осужден за получение взятки, сообщили в прокуратуре Карелии.

Вступил в законную силу приговор Медвежьегорского районного суда по уголовному делу в отношении бывшего начальника Медвежьегорского лесничества.

Установлено, что в декабре 2016 года начальник лесничества лично получил взятку в сумме 30 тысяч рублей от директора общества с ограниченной ответственностью за совершение заведомо незаконного бездействия - сокрытие фактов выявленных лесонарушений и непривлечение юридического лица и его директора к административной ответственности.

Суд назначил бывшему начальнику лесничества наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные руководящие должности на 3 года.

Верховный суд Республики Карелия оставил апелляционную жалобу осужденного без удовлетворения.

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