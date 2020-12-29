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В Карелии отправлен в отставку глава Минприроды республики

Новости. Политика
12:05, 30 Декабря 2020
фото: © Минприроды Карелии
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Алексей Щепин руководил карельским министерством природных ресурсов и экологии три с половиной года.

Накануне Нового года глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об отставке министра природных ресурсов и экологии республики Алексея Щепина. Напомним, он занимал пост руководителя карельского Минприроды с мая 2017 года. О причинах отставки не сообщается.

Как ожидается, новым министром природных ресурсов и экологии Карелии будет назначен 57-летний Андрей Карпилович, который учился с нынешним главой республики в одной школе. С марта 2014 года господин Карпилович является директором филиала "Сименс" в Северо-западном федеральном округе. Незадолго до отставки Алексея Щепина руководство республики повысило статус главы Минприроды до вице-премьера. 

Андрей Карпилович в 1985 году окончил Петрозаводский госуниверситет, а в 1989 году – Ленинградскую лесотехническую академию. Карпилович – кандидат технических наук и, кроме того, магистр делового администрирования. Это звание он получил в 2004 году, после учебы в Стокгольмской школе экономики. В 2010-2011 годах Андрей Карпилович руководил Департаментом лесного хозяйства Приволжского федерального округа, а в 2012-2013 годах возглавлял аналогичный департамент СЗФО, после чего стал директором филиала "Сименс".

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