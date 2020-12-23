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Стала известна кандидатура нового министра природных ресурсов Карелии

Новости. Политика
16:48, 24 Декабря 2020
фото: © Павел Каравашкин/Фонтанка.ру
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В этой должности приехавшего из Бурятии Алексея Щепина, очевидно, заменит уроженец Карелии, директор филиала "Сименс" в СЗФО Андрей Карпилович.

Как мы ранее сообщали, глава республики Артур Парфенчиков издал распоряжение, согласно которому министр природных ресурсов и экологии РК одновременно будет являться и заместителем премьер-министра. Однако эту должность займет не нынешний глава Минприроды Алексей Щепин, а другой человек.

По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, 45-летний Алексей Щепин на посту главы Минприроды Карелии дорабатывает последние дни. И, скорее всего, до нового года руководителем Министерства природных ресурсов и экологии республики будет назначен 57-летний уроженец Карелии Андрей Карпилович. С марта 2014 года он является директором филиала "Сименс" в Северо-западном федеральном округе и, по нашим данным, уже сдает дела своему преемнику.

Андрей Карпилович в 1985 году окончил Петрозаводский госуниверситет, а в 1989 году – Ленинградскую лесотехническую академию. Карпилович – кандидат технических наук и, кроме того, магистр делового администрирования. Это звание он получил в 2004 году, после учебы в Стокгольмской школе экономики. В 2010-2011 годах Андрей Карпилович руководил Департаментом лесного хозяйства Приволжского федерального округа, а в 2012-2013 годах возглавлял аналогичный департамент СЗФО, после чего стал директором филиала "Сименс".

Почему Артур Парфенчиков неожиданно решил заменить с мая 2017 года возглавляющего Минприроды республики Алексея Щепина на Андрея Карпиловича, пока остается только гадать. Но, по неофициальной информации одного из членов карельского правительства журналисту "Столицы на Онего", отставка Алексея Щепина и назначение вместо него Андрея Карпиловича "могла пролоббировать одна из значимых в республике бизнес-структур".

Сам Алексей Щепин не захотел комментировать ситуацию.

Напомним, что на работу в нашу республику Алексея Щепина пригласил его земляк из Бурятии, нынешний премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

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Комментарии

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zanoza
2020-12-24 17:05:24
Тут уж не до кровавых рек от форелевых хозяйств , однако. Частные кадровые перестановки не способствуют эффективной работе Минприроды, это очевидно.
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