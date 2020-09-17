В Карелии отремонтировали ж/д переезды

Железнодорожные переезды в Карелии проходят плановый ремонт, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В период летних путевых работ на 16 переездах Петрозаводской дистанции пути проведен ремонт в зоне пересечения автомобильной и железной дорог, в том числе на 9 из них уложен новый резинокордовый настил, произведена замена асфальта, установка направляющих столбиков, на 7 – ямочный ремонт дорожного покрытия.



На двух переездах осуществлено техническое переоснащение системы электроосвещения. Для улучшения видимости при подъезде автотранспорта на 16 железнодорожных переездах проведена вырубка древесно-кустарниковой растительности.

Работы проводятся для предупреждения ДТП и обеспечения непрерывного перевозочного процесса Октябрьской железной дороги на территории республики.



На балансе Петрозаводской дистанции пути находится 42 железнодорожных переезда на участках от станции Свирь до станции Суна (направление Санкт-Петербург (Обухово) – Мурманск) и от станции Веркко до станции Томицы (направление Кушелевка – Томицы).