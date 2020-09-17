Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителей Карелии с острой зубной болью теперь принимают и по ночам 1
Сегодня 09:43
В Петрозаводске автомобиль прокатил пешехода на капоте и скрылся с места ДТП (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:22
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час 3
Сегодня 15:55
Еще 75 школьников и студентов отправлены на дистанционное обучение из-за COVID-19 1
Сегодня 09:27
Глава Минздрава РФ рассказал, как избежать второй волны коронавируса 7
17.09.2020 20:40

В Карелии отремонтировали ж/д переезды

Новости. Общество
17:40, 18 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Железнодорожные переезды в Карелии проходят плановый ремонт, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В период летних путевых работ на 16 переездах Петрозаводской дистанции пути проведен ремонт в зоне пересечения автомобильной и железной дорог, в том числе на 9 из них уложен новый резинокордовый настил, произведена замена асфальта, установка направляющих столбиков, на 7 – ямочный ремонт дорожного покрытия.

На двух переездах осуществлено техническое переоснащение системы электроосвещения. Для улучшения видимости при подъезде автотранспорта на 16 железнодорожных переездах проведена вырубка древесно-кустарниковой растительности. 

Работы проводятся для предупреждения ДТП и обеспечения непрерывного перевозочного процесса Октябрьской железной дороги на территории республики.

На балансе Петрозаводской дистанции пути находится 42 железнодорожных переезда на участках от станции Свирь до станции Суна (направление Санкт-Петербург (Обухово) – Мурманск) и от станции Веркко до станции Томицы (направление Кушелевка – Томицы).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
14.09.2020, 18:58
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск
13.09.2020, 15:35
В Карелию идут заморозки

Аналитика

17.09.2020 14:45
Капитал
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 2
Бывший работник "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода.
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 6
16.09.2020 16:06
Председатель остался за решеткой 15
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Вся аналитика

Чтиво

17.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 5
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»