В Карелии отремонтируют дорогу на Сегежу

Глава республики Артур Парфенчиков заявил о начале ремонтных работ на трассе, ведущей к Сегеже.

Подрядная организация АО "ВАД" приступила к капитальному ремонту участка региональной автомобильной дороги "Подъезд к г. Сегежа" (км 8+780 – км 10+700). Об этом Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

Какие работы ведутся уже сегодня, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".