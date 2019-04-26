В Карелии отремонтируют подъезд к российско-финляндской границе

ФКУ Упрдор "Кола" ищет подрядчика для капитального ремонта федеральной трассы А-121 "Сортавала" на участке подъезда к МАПП "Вяртсиля" в Республике Карелия.

Максимальная стоимость контракта составляет 899,5 млн рублей. Информация о торгах опубликована на сайте Госзакупок, пишет "Доринфо".

Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт федеральной дороги А-121 "Сортавала" на участке с 29-го км по 42-й км. Планируется привести в порядок 13 км подъезда к пунктам пропуска через Российско-финляндскую границу на территории Сортавальского района Республики Карелия.

Максимальная стоимость контракта составляет 899 млн 527 тыс. 400 рублей, средства будут направлены из федерального бюджета.

Сейчас торги находятся на стадии поиска подрядчика. Заявки принимаются до 15 мая, электронный аукцион проведут 20 мая. К дорожным работам приступят сразу после процедуры определения подрядной организации. Объект необходимо сдать в эксплуатацию до 5 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что в 2019 году будут приводить к нормативу более 40 км подъездной дороги к границе с Финляндией (МАПП "Вяртсиля"), еще 11 км трассы обновят в 2020 году.