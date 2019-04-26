Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:25, 26 Апреля 2019
фото: fishingroads.blogspot.ru

В Карелии отремонтируют подъезд к российско-финляндской границе

Загрузка...

ФКУ Упрдор "Кола" ищет подрядчика для капитального ремонта федеральной трассы А-121 "Сортавала" на участке подъезда к МАПП "Вяртсиля" в Республике Карелия.

Максимальная стоимость контракта составляет 899,5 млн рублей. Информация о торгах опубликована на сайте Госзакупок, пишет "Доринфо".

Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт федеральной дороги А-121 "Сортавала" на участке с 29-го км по 42-й км. Планируется привести в порядок 13 км подъезда к пунктам пропуска через Российско-финляндскую границу на территории Сортавальского района Республики Карелия.

Максимальная стоимость контракта составляет 899 млн 527 тыс. 400 рублей, средства будут направлены из федерального бюджета.

Сейчас торги находятся на стадии поиска подрядчика. Заявки принимаются до 15 мая, электронный аукцион проведут 20 мая. К дорожным работам приступят сразу после процедуры определения подрядной организации. Объект необходимо сдать в эксплуатацию до 5 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что в 2019 году будут приводить к нормативу более 40 км подъездной дороги к границе с Финляндией (МАПП "Вяртсиля"), еще 11 км трассы обновят в 2020 году.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2019, 12:30
В Карелию возвращаются холода
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок
20.04.2019, 19:40
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
19.04.2019, 15:55
В Петрозаводске бродит медведь
25.04.2019, 15:46
В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП, когда ВАЗ сбил женщину на тротуаре в Петрозаводске
25.04.2019, 18:13
ФОТО: Появились кадры с места страшного ДТП в Карелии, где пострадали пять человек

Аналитика

25.04.2019 10:26
Капитал
Об "отложенном эффекте" 3
Эффективность заграничных командировок карельских чиновников близка к нулю.
Встречайте дачный сезон во всеоружии
24.04.2019 10:53
Что скрывают "Марциальные воды"?
22.04.2019 14:25
На что пойдут дополнительные доходы Карелии? 2
22.04.2019 10:56
Шанс для оппозиции
22.04.2019 09:47
Вся аналитика

Чтиво

25.04.2019 09:57
Личное мнение
Бизнес с риском для жизни
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
Травма – отдыху не помеха!
24.04.2019 10:00
Деньги нашли в карманах инвалидов 1
24.04.2019 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
архив чтиво

Медиа

Весенняя Ярмарка в Петрозаводске 2019
24.04.2019 16:48
все фото и видео

Опрос

Сколько вы зарабатываете в месяц?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»