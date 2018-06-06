В Карелии ожидается рост жилищного строительства

Годовой объем ввода жилья в Карелии по итогам 2018 года достигнет 265 тыс. кв. метров, прогнозирует правительство республики.

Такой показатель установлен в Индикативном плане правительства, который используется при оценке деятельности руководителей органов исполнительной власти республики.

В 2017 году общий объем жилищного строительства в Карелии составил 202,1 тыс. кв. метров.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Карелии должна вырасти с 27, 6 кв. метров в 2017 году до 28 кв. метров в 2018 году.

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