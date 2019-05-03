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Новости. Погода
17:01, 03 Мая 2019
фото: Столица на Онего

В Карелии ожидаются дождь, снег и ночные заморозки

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На территории республики 4 мая ожидаются дождь, снег и заморозки в ночные часы.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, 4 мая ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки, на севере ночью местами сильные в виде снега, мокрого снега, на юге - мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега, по северным районам местами метель. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северный, северо-западный, на юге юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-5, на юге местами до +2, днём +3…+8, по северным районам -1…+4 градусов.

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