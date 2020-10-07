В Карелии пара любителей спиртного устроила дебош из-за просьбы надеть медицинские маски

Сотрудники вневедомственной охраны задержали граждан, мешавших работе торгового заведения.

В Сортавале поздно вечером 6 октября сработала тревожная сигнализация в сетевом магазине, расположенном на улице Октябрьской. Причиной приезда сотрудников вневедомственной охраны стало неадекватное поведение находящихся в состоянии алкогольного опьянения местных жителей, 45- летнего мужчины и 36-летней женщины. Об этом сообщает карельское управление Росгвардии.

Пара пришла в торговое заведение купить алкоголь. Продавцы попросили посетителей надеть защитные маски. Граждане отказались, начали оскорблять нецензурными словами отказавшихся продавать им спиртное работников магазина, проявлять по отношению к ним агрессию.

Росгвардейцы задержали нарушителей общественного порядка и передали сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что Росгвардейцы задержали агрессивного пациента с ножами в больнице Петрозаводска.