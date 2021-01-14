В Карелии пациентов питкярантской больницы срочно вывозят из города из-за аварии на водопроводе

Пациентов больницы Питкяранты переводят в другие лечебные учреждения, так как из-за морозов город остался без воды, сообщили в Минздраве Карелии.

В связи с аварией на трубопроводе, обеспечивающем централизованное водоснабжение Питкяранты, пациенты Питкярантской центральной районной больницы, получающие стационарное лечение, переводятся в другие медицинские организации.

Санитарным транспортом больные доставляются в Сортавальскую и Олонецкую ЦРБ, а также в лечебные учреждения Петрозаводска.

Напомним, 14 января морозы вывели из строя водопровод Питкяранты. Из-за аварии местные жителя остались без воды.

Ситуацию в городе взяли под конроль прокуратура, Следком и генпрокурор России.

Чиновники карельского правительства приехали на место происшествия и руководят ремонтными работами. Сегодня принято решение строить 900 метров нового водопровода. Почти сотня рабочих привлечены к устранению аврии на водопроводе.