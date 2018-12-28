В Карелии педофил пытался изнасиловать подростка

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Мужчину осудили на 8,5 лет за попытку изнасиловать 15-летнюю девушку в Сортавале, сообщили в Следкоме Карелии.
Следствие установило, что 33-летний житель Карелии в вечернее время 12 июня на улице напал на 15-летнюю девушку и попытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Однако девушка оказала обвиняемому активное сопротивление и убежала от него.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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