В Карелии педофил пытался изнасиловать подростка

Мужчину осудили на 8,5 лет за попытку изнасиловать 15-летнюю девушку в Сортавале, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствие установило, что 33-летний житель Карелии в вечернее время 12 июня на улице напал на 15-летнюю девушку и попытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Однако девушка оказала обвиняемому активное сопротивление и убежала от него.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.