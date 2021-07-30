В Карелии пенсионера, поехавшего за ягодами на квадроцикле, оштрафуют на крупную сумму

Патруль ГИБДД в Прионежском районе отстранил от управления квадроциклом 61-летнего пенсионера, поехавшего за ягодами.

Как сообщили в полиции Прионежского района, накануне на 2 км автодороги "Ладва-Ветка- Нырки" инспекторы ГИБДД отстранили от управления квадроциклом 61-летнего мужчину, который управлял транспортным средством не имея прав. Транспортное средство не было зарегистрировано и застраховано.

По информации полиции, пенсионер поехал на квадроцикле за ягодами. Теперь общая сумма штрафов для него составит 7 300 рублей.

В полиции напомнили, что при езде на квадроцикле по дорогам общего пользования транспортное средство должно быть зарегистрировано в органе Гостехнадзора. Это правило распространяется на технику с объемом двигателя более 50 куб/см. Там же водители сдают экзамен на право управления этим видом транспорта. Страхование автогражданской ответственности проводится также в установленном порядке в любой страховой компании. Водитель квадроцикла несет ответственность за соблюдение всех правил дорожного движения, как и водители других транспортных средств.