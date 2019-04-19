В Карелии пенсионерка лишилась почти 100 тысяч рублей

Женщина хотела заработать в Интернете, сообщили в МВД Карелии.

В прошлом году 60-летнюю жительницу Беломорска привлекло объявление о заработке в Интернете. Она зарегистрировалась на сайте брокерской компании, попыталась инвестировать деньги, но к удовлетворяющему результату не пришла.

Пенсионерка, оставившая при регистрации на сайте различные данные о себе, с течением времени забросила посещение ресурса.

Ей позвонил неизвестный, представился работником той самой брокерской компании и заявил, что жительнице Карелии полагается крупный выигрыш. Для этого требовалось совершить различные операции на компьютере.

Руководя ее действиями, через интернет-банкинг мошенники похитили со счетов женщины более 90 тысяч рублей.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.