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В Карелии пенсионерка на легковушке врезалась в грузовик, проигнорировав требование регулировщика

Новости. Происшествия
09:52, 11 Октября 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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ДТП с пострадавшим произошло на трассе Заозерье – Пиньгуба в Прионежском районе, где идут ремонтные работы.

По сообщению Госавтоинспекции в Карелии, в минувшее воскресенье, 10 октября, в 13:47 на 6км + 150 м региональной автодороги Заозерье – Пиньгуба 57-летняя водитель автомобиля Fiat при подъезде к месту проведения дорожных работ не выполнила требование регулировщика об остановке транспорта. Она продолжила движение и столкнулась с грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП травмы получила 66-летняя пассажирка легкового автомобиля. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям о необходимости следовать указаниям дорожных рабочих (регулировщиков) на участках дорог, где ведутся строительные и ремонтные работы. А также необходимо соблюдать все требования дорожных знаков, сигнальных светофоров, временной дорожной разметки и на протяжении всего пути по участку контролировать дорожную ситуацию.

Ранее сообщалось, маршрутный автобус сбил пешехода в центре Петрозаводска.

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