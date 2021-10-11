В Карелии пенсионерка на легковушке врезалась в грузовик, проигнорировав требование регулировщика

ДТП с пострадавшим произошло на трассе Заозерье – Пиньгуба в Прионежском районе, где идут ремонтные работы.

По сообщению Госавтоинспекции в Карелии, в минувшее воскресенье, 10 октября, в 13:47 на 6км + 150 м региональной автодороги Заозерье – Пиньгуба 57-летняя водитель автомобиля Fiat при подъезде к месту проведения дорожных работ не выполнила требование регулировщика об остановке транспорта. Она продолжила движение и столкнулась с грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП травмы получила 66-летняя пассажирка легкового автомобиля. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям о необходимости следовать указаниям дорожных рабочих (регулировщиков) на участках дорог, где ведутся строительные и ремонтные работы. А также необходимо соблюдать все требования дорожных знаков, сигнальных светофоров, временной дорожной разметки и на протяжении всего пути по участку контролировать дорожную ситуацию.

Ранее сообщалось, маршрутный автобус сбил пешехода в центре Петрозаводска.