В Карелии пенсионерка ограбила лотерейный киоск

В полицию Лоухского района обратился представитель торговой точки по продаже лотерейных билетов с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что кто-то похитил 26 билетов общей стоимостью почти 4 тысячи рублей.

Спустя несколько недель после заявления в торговый отдел пришла пожилая женщина и предъявила сразу семь лотерейных билетов для получения выигрыша. Продавца это насторожило, так как все билеты были из похищенной партии.

Она позвонила в дежурную часть, на место приехал сотрудник уголовного розыска. В ходе беседы с жительницей Карелии полицейский выяснил обстоятельства произошедшего.

По версии правоохранителей, в тот день 66-летняя пенсионерка воспользовалась тем, что продавец разговаривала с другими покупателями, и похитила билеты. Ранее женщина долгое время покупала лотерейные билеты, но никогда не выигрывала больше 100 рублей.

На пенсионерку завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.