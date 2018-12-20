В Карелии пенсионерка на иномарке сбила пешехода

ДТП произошло в Костомукше, в результате пострадал пешеход, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Костомукше 19 декабря в 19.20 на ул. Парковой 72-летняя водитель автомобиля Volkswagen Polo совершила наезд на пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия травмирована 50-летняя женщина.