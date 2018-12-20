В Карелии пенсионерка на иномарке сбила пешехода

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ДТП произошло в Костомукше, в результате пострадал пешеход, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Костомукше 19 декабря в 19.20 на ул. Парковой 72-летняя водитель автомобиля Volkswagen Polo совершила наезд на пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия травмирована 50-летняя женщина.
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